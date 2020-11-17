Aliyev: Karabağ'a özel statü kabul edilemez

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Füzuli bölgesini ziyaretinde, Dağlık Karabağ'a özel statü kazandırma olasılığının Azerbaycan için kabul edilemez olduğunu söyledi.

Aliyev, “Herhangi bir statü söz konusu olamaz. Birleşik bir Azerbaycan var, çok uluslu ve çok dinli Azerbaycan. Çeşitli halkları ve dinleri temsil eden tüm Azerbaycan vatandaşları barış ve iyi komşuluk ortamında yaşıyor. Ermeni halkı da bu ortamda yaşayacak” diye konuştu.

Karabağ ihtilafının siyasi çözüm aşamasına geçtiğini söyleyen Aliyev, “Azerbaycan tarafı bu etapta belirlenen hedeflere ulaşıyor. Şuşa kentinin ve ertesi gün 70'in üzerinde yerleşim yerinin kurtarılması çözümün askeri aşamasının sonunu belirledi. Daha önce de söylediğim gibi bu ihtilafta, durumun gösterdiği gibi askeri-siyasi bir çözüm yolu var ve Azerbaycan bunu savaş alanında göstermiş oldu”