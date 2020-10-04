Aliyev: Fransa özür dilemelidir

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Suriye'den cihatçı militanların Dağlık Karabağ'da çatışmalara katılmak üzere Bakü'ye vardıkları yönündeki açıklaması üzerine Fransa'dan özür dilemesini istedi.

Suudi menşeli Al Arabiya'ya televizyonuna konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “Paralı askerler yok, 100 bin savaşçıdan oluşan bir ordumuz var. Fransa'nın özür dilemesini ve sorumluluk göstermesini talep ediyorum” diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron daha önce '300 Suriyeli militanın Gaziantep üzerinden Bakü’ye aktarıldıklarını' iddia etmişti.