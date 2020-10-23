Aliyev: Ermenistan çekilirse Bakü ve Ankara iletişim kanallarını açacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü ve Ankara’nın Ermeni askerlerinin Dağlık Karabağ’dan çekilmesi halinde Ermenistan için iletişim kanallarını açacağını söyledi.

Aliyev, “Bugün, topraklarımızı kendi başımıza işgalden kurtarırken buralarda yeniden düzeninin sağlanması için elbette ki bu insanlara, Dağlık Karabağ’da yaşayan Ermenilere ve kuşkusuz bu bölgelere geri dönen Azerbaycanlılara yardım edeceğiz. Ancak Ermenistan yapıcı adımlar atar, toprakları terk ederse, elbette tüm iletişim kanallarını açarız” ifadelerini kullandı.

Japon Nikkei gazetesine konuşan Aliyev, Ankara’nın da bu konudaki tutumunu bildiğini, Ermenistan’ın toprakları terk etmesi halinde iletişim kanalını açacaklarını belirtti ve “O zaman Güney Kafkasya’daki durum tamamen değişecektir” dedi.