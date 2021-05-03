Almanya'da Frankfurt’un ünlü Opera Meydanı’nda bir işçi, elinde megafon, 1 Mayıs’ta oraya birikmiş olan yaklaşık 4 bin kişiye sesleniyordu: “Çürük tavizlere asla kanmayın! Tek bir işyeri bile pazarlık konusu yapılamaz!” Konuşan, Aralık ortasından beri Frankfurt Havaalanı’nda direnişte olan WISAG işçilerinden biriydi.

WISAG direnişçileri Türkiye Komünist Partisi (TKP) ve Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ile art arda bir kortej oluşturarak yürüyüşe katılmış, bu alana da hep birlikte girerek kendi pankartlarıyla kızıl bayraklar arasında konum almışlardı. Taşıdıkları pankart sadece onların değil, milyonlarca işçinin öyküsünü üç sözcükte özetliyordu: “Alındılar - Sömürüldüler - Atıldılar”.

Kuşkusuz, işçilerin çoğu ilk kez bir 1 Mayıs yürüyüş ve mitingine katılıyordu. Ne var ki, aylardır işyerleri ve ellerinden koparılan haklar için verdikleri zorlu mücadele onlar için bir okul olmuştu. Şimdi aralarında TKP bayrağı taşıyan, parti yeleği giyerek görev alanlar bile vardı. Belki bir süre önce uzak duracakları, dahası pek dostça da bakmayacakları Yunanlı komünistlerle yan yana duruyor, onların da samimi dayanışmasından güç alıyor, gerçek dost ve düşmanı ayırmaya başlıyorlardı. Bazıları, DKP, KKE ve TKP’nin onlarla dayanışma amacıyla yayınladığı ortak bildiriyi dağıtıyordu. Bu ortak bildiri onlarla dayanışmayı yükseltirken, her birinin somut olarak yaşadığı ve artık bilincine vardıkları bir şeyi vurguluyordu: "Bu düzende her zaman kâr insandan önce geliyor.” Hemen ardından çözüm yoluna da işaret ediyordu: “İnsanların ve doğanın ihtiyaçlarına odaklanmış bir sisteme gereksinimimiz var. O sistem de sosyalizmdir!"

WISAG işçileri o üç kelimeyi boşuna pankartlarına yazmış değiller. Almanya’da orta ve küçük işletmelerde gizli kapaklı yürütülen ve henüz pek de medyaya yansımayan işten çıkartmalar birbiri ardına sürüp gitmekte. Şurada 100 işçi, ötede 70, beride bilmem kaç işçi işini kaybediyor. Sözde "en iyi olasılıkla", uzun yıllardır çalıştıkları bir şirketten kovulup, anlaşmalı bir başka taşeron firmaya transfer ediliyorlar. Tabii uzun yıllardır çalışarak kazandıkları çoğu hakları yitirerek ve daha düşük ücretlere boyun eğerek…

WISAG işçilerinin içine düşürüldükleri durum işte tam da buydu. WISAG temsilcisi konuşmasında olayı şöyle aktarıyordu: "Başımıza gelen, şimdiye dek Almanya’da sessiz sedasız on binlerce işçinin başına gelen çok olağan bir şeydi. Fakat… Çokları bu durumu sessizce kabullenip evinin yolunu tutarken… İşyerlerinin pazarlık konusu olmasına göz yumarken… Ya daha düşük ücrete ve hak kaybına razı olur, ya da işsizlik parasına başvururken… Olağanüstü bir şey oldu: Biz boyun eğmedik! İşyerlerimiz için mücadeleye giriştik!"

Gerçekten olağanüstü bir şekilde başlattıkları mücadeleyi halen de kararlılıkla sürdürüyorlar. Aralık'tan bu yana neredeyse her hafta ya havaalanında ya firmanın ana binasının, ya da işverenin evinin önünde, mahkeme kapılarında, Hessen Eyalet Parlamentosu girişinde… Ya bir miting ya da bir yürüyüş gerçekleştirerek. Dahası, bir seferinde de 8 gün boyunca sembolik bir açlık grevi yaparak.

WISAG işçilerinin içinde bulundukları koşulları bilmeyenler bu direnişin değerini de anlayamazlar. Bu işçilerin yıllardır üyesi olduğu ve aksatmaksızın aidatını ödediği sendikalarının değişik hesaplarla onları yalnız bıraktığını… Basın tekellerinin kontrolü altındaki medyanın bu tür direnişlere karşı hedefli bir suskunluk perdesi çektiğini… Bazı politikacıların arada bir eylemlerine gelip, boş sözler vererek onları oyalamaya çalıştığını… Firmanın otobüs şoförlerine 6 aydır ücret ödemezken, çıkış kâğıdı da vermeyerek işsizlik parasına başvurmalarını engellemek gibi alçakça yöntemlere başvurmaktan çekinmediğini… Bütün bunları bilince, bugüne dek süregelen WISAG direnişinin ne denli olağanüstü bir çabanın ürünü olduğu anlaşılabilir.

Bu zor koşullarda WISAG işçilerinin yanından ayrılmayan, bilgi ve deneyimlerini onlarla paylaşan, her alanda desteğini esirgemeyen, her eylem öncesi onlara enerji ve umut veren, kararlılıklarını pekiştirmeye katkı koyan tek bir kaynak vardı: TKP’li dostları ve en başta Metin Abi‘leri. Böylece Patronların Ensesindeyiz, bir anlamda Almanya’da da örnek alınmış ve o doğrultuda bir çalışma başlatılmış oldu. Geleneksel olarak birlik sendikalarının dışındaki tüm etkinliklere uzak duran DKP’nin Hessen Örgütü‘nün dayanışmasını da onlar sağladılar.

TKP’liler, bu direnişi komşu eyalet Rheinland-Pfalz‘ın başkenti Mainz’a da tanıttılar. Alman Sendikalar Birliği’nin o eyalette 1 Mayıs etkinliklerini iptal etmesine karşın, bu yıl da gerçekleştirilen "Devrimci 1 Mayıs"ta WISAG direnişçilerine bir konuşma yapma olanağı sağladılar. Bu da alanda toplananların çıt çıkarmadan dinlediği ve çok beğeni kazanan bir konuşma oldu.

WISAG direnişi öylesi bir konuma yükselme aşamasına geldi ki, pek yakında bütün havaalanında yaygınlaşacak bir direnişin ilk kıvılcımını oluşturabilir. Nitekim, geçtiğimiz hafta havaalanındaki bir başka firma benzer şekilde 95 işçinin işine son verdi. Bu işten çıkartmalar giderek çoğalacak. Rekoru kıracak olan da kuşkusuz, 30 bin işçinin işine son verme hazırlığındaki Lufthansa olacak.

WISAG işçileri direnişlerini halen her perşembe günü bir etkinlik yapmak koşuluyla sürdürmekteler. Sadece Frankfurt değil, Berlin, Hamburg gibi diğer havaalanlarında da işyerini kaybetmiş, ya da pek yakında kaybedecek olan tüm işçileri dayanışmaya ve mücadeleye çağırarak: "Bugün bize, yarın size!" Ve ikaz ederek: “Asla çürük tavizlere razı olmayın! Tek bir işyerini bile pazarlık konusu yapmayın!“