Alınak'a takılan elektronik kelepçe çıkarıldı

Müebbet hapis cezasıyla yargılanan ve çıkarıldığı ilk duruşmada ev hapsi şartıyla serbest bırakılan Mahmut Alınak'ın ayağına elektronik kelepçe bağlanmıştı.

Kars Denetim Serbestlik Müdürlüğü'ne yapılan başvurunun kabul edilmesinin ardından eve gelen memurlar, Alınak'ın ayağındaki kelepçeyi 29 gün sonra çıkardı.

Alınak kelepçeleri kölelik halkasına benzeterek, ''Tarihte kölelere halka takılıyordu. Sömürgeciler Afrika'da ve Amerika'da siyahlara aynı kölelik halkası takıyorlardı. Orada kölelere reva görülen uygulama şimdi burada bize uygulanmaktadır. Biz bu ülkenin modern köleleriyiz. Bunu ret ediyoruz. Ben emniyet ve adliyede kelepçeye direnmiş ve kelepçe kattırmamıştım. Ayak bileğime kelepçe takmakla bunun rövanşını almaya başladılar. Ben cezaevindeyken hiç olmasa hücremin avlusunda güneş alabiliyordum ama şimdi kapatıldığım evimde bir zerre güneş dahi alamayacağım'' dedi.