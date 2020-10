Alıcının saldırısına uğrayan kurye Mehmet Ali İbin yaşamını yitirdi

MNG Kargo'da kurye olarak çalışan 40 yaşındaki Mehmet Ali İbin, Pazartesi günü Çekmeköy Taşdelen Mahallesi'nde teslim edeceği kargonun üzerindeki adresin hatalı olması nedeniyle alıcıyı arayarak ona kargoyu elden teslim etmeyi önerdi.

Kargoyu teslim alması gereken müşterininse "nasıl adresi bulamazsınız" diyerek İbin'e bağırdığı aktarıldı. Alıcıyla buluşan İbin, kargoyu almak için aracına yürüdüğü esnada alıcı ve iki arkadaşının saldırısına uğradı. Darp edilen İbin, kafasını kaldırıma çarptı.

Saldırının ardından beyin kanaması geçiren Mehmet İbin, önce Çekmeköy'de ardından da Sancaktepe'de bir hastaneye kaldırıldı.

Kurye Mehmet Ali İbin, 24 Ekim günü yaşamını yitirdi.

Kuryeye saldıran zanlı tutuklandı

Olayın ardından gözaltına alınan saldırgan Tayfun Ş. daha sonra serbest bırakıldı.

Zanlı Tayfun Ş., Mehmet İbin'in yaşamını yitirmesinin ardından tutuklandı.

Saldırının ardından acente sahibinin olayla ilgilendiğini ancak MNG merkezinin aileyi hiçbir şekilde aramadığını anlatan ailenin bir yakını MNG Kargo'ya ulaşamadıklarını anlattı.

Olay günü soL'un ulaşamadığı MNG Kargo'dan İbin'in ölümünün ardından bir açıklama geldi. Açıklamada MNG Kargo'nun "Mehmet Ali İbin’in darp edildiği andan, hastanede yaşam savaşı verdiği süre boyunca an be an hukuki sürecin müdahili ve takipçisi olarak, maddi ve manevi her ihtiyacın karşılanması için aileyi ve Mehmet Ali’yi yalnız bırakmadığı" söylenirken, olayın yaşandığı gün MNG Kargo avukatlarının adliyede dosyaya müdahil olmak için hazır bulunduğu anlatıldı.