Alibeyköy’de trafikte kadına saldırı

İstanbul Eyüpsultan Alibeyköy’de bir kişinin trafikte kadına saldırdı. Saldırgan kadının kullandığı otomobilin ön camını kırdı. Kadın ise olayı cep telefonu ile saniye saniye kaydederek, saldıran kişiye tepki gösterdi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla olay daha da büyümeden engellenirken, saldırgan aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

‘Gözaltına alındı’

Öte yandan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Trafikte yol verme tartışması nedeniyle Sena kardeşimize saldıran şahıs gözaltına alınmıştır. Beni derinden üzen bu olayı kınıyorum. Hep birlikte takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.