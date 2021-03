Ali Şeker: Ücretli öğretmenliğe son verilsin

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Meclis Başkanlığı’na sunduğu araştırma önergesi ile öğretmen açığı ve atama bekleyen öğretmenlerin durumuna dikkati çekerek “Bakanın müjde gibi sunduğu 20 bin öğretmen ataması var olan öğretmen açığının eğitim sistemimizde yarattığı derin boşluğu doldurmaya yetmez. Bir an evvel atama sayılarının arttırılarak çocukların, gençlerin nitelikli eğitim almaları sağlanmalı” dedi.

'Ziya Selçuk’un ücretli öğretmenlik düzenini normalleştirmesi kabul edilemez'

Öğretmenlerin çalışma koşullarının değerlendirilmesinde, öğretmen başına düşen öğrenci sayısının da kritik bir gösterge olduğunu söyleyen Şeker, “Güncel verilere göre kamuya bağlı okullarda ilkokul düzeyinde öğretmen başına 18 öğrenci düşerken, anasınıflarında bu sayı 21’e kadar yükselmektedir. OECD’ye üye ülkeler arasında ilgili kategoride Türkiye, bir öğretmene en fazla öğrencinin düştüğü ülkelerden biri” değerlendirmesinde bulundu.

'Ücretli öğretmenlik eğitimde kaliteyi düşüren en önemli etkenlerden biri'

Şeker, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un son açıklamalarını hatırlatarak “Bakan Selçuk 70 bin civarında bir açık var, 20 bin atama yapacağız, kalan açığı ücretli öğretmenler vasıtasıyla kapatacağız diyerek ücretli öğretmenliği olağan bir istihdam modeli gibi sunmaya çalışıyor. Ancak ücretli öğretmenlik eğitimde kaliteyi düşüren en önemli etkenlerden biri. Türk Eğitim Sen tarafından derlenen verilere göre 81 ilde, ülke genelinde istihdam edilen ücretli öğretmen sayısı 80 bin 583’tür. 81 ildeki ücretli öğretmenlerin mezuniyet durumları değerlendirildiğinde; 37 bin 208’inin eğitim fakültesi mezunu, 33 bin 280’inin lisans mezunu, 8 bin 268’i de ön lisans mezunu olduğu görülmüştür. Oysa eğitim hizmeti gerekli mesleki bilgi birikimi ile sunulması gereken, ülke geleceğini, on yılları, gelecek kuşakları zincirleme bir reaksiyon ile etkileyen en önemli kamusal hizmetlerden biridir. Bir an evvel ücretli öğretmenliğe son verilerek öğretmen açığının atama yolu ile kapatılması sağlanmalıdır. Çocukların ve gençlerin nitelikli ve yeterli eğitim alabilmeleri için var olan öğretmen açığının bir an evvel giderilmesi şarttır. Öğretmen açığının ücretli öğretmenlik sistemiyle yok sayılmak istenmesi kabul edilebilir bir durum değildir” dedi.