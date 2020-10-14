Ali Koç: Ekonomik gidişat kulüplerin satılmasını mecbur kılabilir

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un toplam borcu son sekiz yılda yüzde 534 oranında artış gösterirken, kulüplerin toplam borcunun 13 milyar lirayı geçtiği açıklanmıştı.

Kulüplerin borçları her geçen gün daha fazla artarken, konuya ilişkin açıklamada bulunan Ali Koç, "Faiz oranları yeniden belirlenmiş Bankalar Birliği anlaşması, 2+7 yıl olarak tüm kulüpleri kapsayacak şekilde revize edildi. Yeni anlaşma çerçevesinde Fenerbahçe'nin 561 milyon liralık bu yılki ödemesi 2021 Ekim'e ertelendi" dedi.

Koç, "Bir taraftar olarak tarihi olan büyük kulüplerin satılmasını istemem. Ama ekonomik gidişat, bunu mecbur kılabilir" ifadesini kullandı.