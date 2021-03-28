Ali İsmail'in darp görüntülerini silen bilirkişiye iyi hal indirimi!

Eskişehir'de 2013 yılında Gezi direnişi eylemleri sırasında polisler ve AKP'li esnaf tarafından darp edilerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz’ın o gün üzerinde olan mont ve pantolonu ölümünden 8 yıl sonra ailesine iade edildi.

Üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz’ın darp edildiği ana ilişkin görüntüleri sildiği tespit edilen bilirkişiye ise mahkeme iyi hal indirimi uyguladı.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre görüntüleri sildiği tespit edilen bilirkişi Serkan Uğurluoğlu’nun yargılandığı davada gerekçeli karar açıklandı.

Kararda dikkat çekici bir ayrıntı yer aldı. Mahkeme, Ali İsmail’in olay tarihinde üzerinde olan yeşil (turkuaz mavi) kot pantolon ile kırmızı renkli paraşüt diye tabir edilen kısa montun, 8 yıl aradan sonra baba Şehap Korkmaz’a iadesine karar verdi.

2013 yılında Eskişehir’deki Haziran direnişi eylemlerinde Ali İsmail Korkmaz, Kurtuluş Mahallesi Sanayi Sokağı’na girdiği sırada içinde kamu görevlilerin de bulunduğu bir grubun tekmeli, sopalı saldırısına uğradı.

Başına, sırtına, omzuna ve bacaklarına sopa ve tekmelerle vurularak darp edilen Ali İsmail Korkmaz ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 38 günlük yaşam mücadelesinin ardından yaşamını yitirdi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, başlattığı soruşturma kapsamında, Ali İsmail’in darp edildiği ana ilişkin görüntüler için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Serkan Uğurluoğlu’nu bilirkişi olarak görevlendirdi.

Uğurluoğlu da “olaya ilişkin herhangi bir veri tespit edilmediği” yönünde rapor hazırladı.

Jandarmadan gelen raporda olay anına ilişkin görüntülerin bilirkişi Serkan Uğurluoğlu tarafından silindiği tespiti yer aldı. Şikayet üzerine Uğurluoğlu hakkında dava açıldı. 7 yıl süren yargılamanın ardından Eskişehir 6. Asliye Ceza Mahkemesi, 16 Mart’ta sanık bilirkişiye, iyi hal indirimi yaparak, 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.