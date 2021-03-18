Ali İsmail Korkmaz hep 19 yaşında...

Ali İsmail’in 27'nci doğum gününde, O’nun anısını yaşatmak ve düşlerindeki özgür dünyayı kurmak için bir araya geliyoruz.🕊️🕊️🕊️

Yarın akşam ALİKEV YouTube sayfasın üzerinden canlı yayınlanacak anma programına Korkmaz Ailesi ve @bandista konuk olacak. pic.twitter.com/UAQZ6RdeG3