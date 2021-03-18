Ali İsmail Korkmaz hep 19 yaşında...

Gezi Direnişi'nde polis saldırısı sonrası yaşamını yitiren Ali İsmail Korkmaz, doğum gününde bir kez daha saygıyla anılıyor.

Haber Merkezi

Bugün, Haziran Direnişi sırasında Eskişehir'de polisler ve yandaş esnaf tarafından dövülerek katledilen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın doğum günü.

Ali İsmail'in düşlerindeki dünya için ailesi tarafından kurulan ALİKEV, 27. doğum gününde Ali İsmail'i online etkinliklerle anıyor.

Anma programı şöyle:
 

Haber

Ali İsmail Korkmaz 27'nci yaş gününde anılıyor