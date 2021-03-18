Ali İsmail Korkmaz hep 19 yaşında...

Bugün, Haziran Direnişi sırasında Eskişehir'de polisler ve yandaş esnaf tarafından dövülerek katledilen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın doğum günü.
Ali İsmail'in düşlerindeki dünya için ailesi tarafından kurulan ALİKEV, 27. doğum gününde Ali İsmail'i online etkinliklerle anıyor.
Anma programı şöyle:
Ali İsmail’in 27'nci doğum gününde, O’nun anısını yaşatmak ve düşlerindeki özgür dünyayı kurmak için bir araya geliyoruz.🕊️🕊️🕊️— Ali İsmail K. Vakfı (@Alikev_org) March 17, 2021
Yarın akşam ALİKEV YouTube sayfasın üzerinden canlı yayınlanacak anma programına Korkmaz Ailesi ve @bandista konuk olacak. pic.twitter.com/UAQZ6RdeG3