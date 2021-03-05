Ali İsmail Korkmaz 27'nci yaş gününde anılıyor

Henüz 19 yaşındayken, 2013 yılında Gezi Parkı eylemleri sırasında dövülerek öldürülen Ali İsmail'in, düşlerindeki dünyayı hayata geçirmek için ailesi tarafından kurulan ALİKEV, 27. doğum gününde Ali İsmail'i online etkinliklerle anacak.

Ali İsmail'in anısını yaşatmak için gençlerle birlikte çalışmalarına devam eden ALİKEV, bu yıl gençlere özel atölye ve söyleşilerle etkinlik alanını genişletiyor.

Hafta boyunca düzenlecek etkinliklerle anılacak olan Ali İsmail Korkmaz'ın doğum tarihi olan 18 Mart'ta konser düzenlenecek.

Etkinliklerin takvimine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

