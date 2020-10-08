Ali Edizer hakkında suç duyurusu

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın avukatı Erden Arısoy ve ANAP Platformu üyeleri, Yılmaz'a yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle Doktor Ali Edizer hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ankara Adliyesi önünde grup adına açıklama yapan avukat Özgür Salman, eski Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Ali Edizer'in Mesut Yılmaz hakkındaki sosyal medya paylaşımına tepki gösterdi.

Salman "Bu topraklarda hastaya 'Geçmiş olsun' denilir. Hele bunu yapan şüphelinin doktor olması hiç kabul edilebilecek bir durum değildir. Hasta psikolojisini en çok anlamasını beklediğimiz, hastaları iyileştirmekle mükellef bir mesleğin mensubunun hastanın bir an önce ölmesini dilemesi noktasını ise hekimlik mesleğine dair mesleki ve idari kurumların takdirine bırakmaktayız. Edizer tarafından yapılan paylaşımlar, sözünü ettiğimiz vasıfların tümünün dışındadır" dedi.

Ellerinde Mesut Yılmaz'ın fotoğraflarını taşıyan grup, açıklamanın ardından Edizer hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "hakaret" ve "nefret ve ayrımcılık fiillerinden suç duyurusunda bulunmak üzere Ankara Adliyesi'ne girdi.

Ali Edizer, Medeni Kanunu hedef alarak erkeklere "ikinci eş almaları" tavsiyesinde bulunduğu mesajına gelen tepkiler üzerine görevden alınmıştı. Edizer'in sosyal medya hesabından yaptığı başka bir paylaşımda Mesut Yılmaz'ı hedef aldığı da ortaya çıkmıştı.