Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'ndan 'Servet Turgut' açıklaması

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Van’ın Çatak İlçesi’nde bir operasyonda gözaltına alınan ve helikopterle götürülen Servet Turgut'un "yüksekten düşme" şikayetiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama yaptı.

Babacan yaptığı açıklamada, "Köyünden helikopterle gözaltına alınan 55 yaşındaki Vanlı çiftçi Servet Turgut hayatını kaybetti. Devletin görevi işkence iddialarının üstünü örtmek değil, Turgut‘un gözaltındayken başına gelenleri aydınlatmaktır" derken, Davutoğlu ise, "Şüpheler ve soru işaretleri aydınlatılmalı!.. Hukuk devleti olayları örtbas etmez, aydınlatır. Eğer akıllarda şüphe kalırsa, güven sarsılır. Hayatını kaybeden Servet Turgut’un helikopterden atıldığı iddiası doğru mu? Gerçekler mutlaka ortaya çıkmalı, #ServetTurgut'a ne oldu?" diye sordu.