Ali Babacan olası erken seçim tarihini açıkladı

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gündemdeki konuları Dünya gazetesinden Handan Sema Ceylan’a değerlendirdi.

Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğini, pandeminin de zor olan şartları daha da zorlaştırdığını söyleyen Babacan, erken seçim tartışmalarına ilişkin “Beklentimiz, normal zamanından birkaç ay önce erken seçim. Bir de sonbaharda seçim yapmak AK Parti’ye yarıyor. 2022’nin sonbaharında bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Tele1'den Merdan Yanardağ'ın sorularını yanıtlarken "Koşullar Türkiye’yi erken seçime götürecek. Sonbaharda erken seçim olabilir" demişti.