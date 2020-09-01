Ali Babacan, Covid-19 tedavisi için hastaneye yattı

Koronavirüs tedavisi gören Ali Babacan, bazı şikayetlerinin devam ettiğini ve yakın izlem amacıyla hastanede olacağını söyledi. Babacan ayrıca eşi ve oğlunun iyileştiğini belirtti.

Covid-19 tedavisi gören DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Eşi ve oğlunun iyileştiğini açıklayan Babacan, bazı şikayetlerinin devam ettiğini belirtti. Babacan, "Doktorumun tavsiyesine uyarak, ilaç tedavim bitene kadar yakın izlem amacıyla hastanede olacağım" dedi.

Ali Babacan'ın sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

"Bugün COVID-19’la 8. günümüz. Çok şükür eşim Zeynep ve oğlumuz Emir iyileştiler. Evde kontrol ve karantina altındalar. Benim genel durumum iyi, ancak bazı şikayetlerim devam ediyor. Doktorumun tavsiyesine uyarak, ilaç tedavim bitene kadar yakın izlem amacıyla hastanede olacağım.

Bir kez daha sizden COVID-19’u çok ciddiye almanızı, hastalıktan korunmak ve çevrenizdekileri korumak için azami özeni göstermenizi rica ediyorum. Büyük fedakarlıklar gösteren tüm sağlık çalışanlarımıza ve bize geçmiş olsun dileklerini ileten herkese tekrar teşekkür ediyorum."