Aleyna Yurtkölesi'nin katil zanlısı cezaevinde ölü bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Aleyna Yurtkölesi'ni öldüren İran uyruklu 25 yaşındaki Shayan Kheyrian'ın tutuklu bulunduğu cezaevinde kendini iple asarak intihar ettiği belirtildi.

DHA'nın haberine göre dün akşam kendini tavana sarak intihar ettiği belirtilen Kheyrian'ın cesedi Kocabaş D Tipi Cezaevi'nde kaldığı koğuşta görevliler tarafından bulundu.

Koğuşta jandarma ekipleri tarafından yapılan inceleme sonrası Shayan Kheyrian'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencisi Aleyna Yurtkölesi, 9 Ocak Cumartesi günü, yalnız yaşadığı evde ölü bulunmuştu. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside Yurtkölesi'nin boğulmaya bağlı olarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri, apartmanın çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi. Kayıtlarda yüzünü maskeyle kapatan şüpheli bir kişinin binaya girip çıktığı tespit edildi. Yapılan incelemede bu kişinin İran uyruklu Shayan Kheyrian olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Kheyrian'ın polisteki ifadesinde Yurtkölesi'nin eski sevgilisi olduğunu, bir süre önce ayrıldıklarını, barışmak için eve gittiğini, barışmak istememesi üzerine Yurkölesi'ni boğazını sıkarak öldürdüğünü itiraf ettiği belirtilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından geçen hafta Pazar günü adliyeye sevk edilen Kheyrian çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kocabaş D Tipi Cezaevi'ne götürülmüştü.