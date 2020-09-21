Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünün zanlısı Ümitcan Uygun: Bir kere vurduğumda bayıldı

21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümüyle ilgili olarak bir video yayınlayan, soruşturmanın zanlısı Ümitcan Uygun, "O gün çok fazla alkollü olduğum için sinir krizine girdim ve Aleyna astım hastası olduğu için bir kere vurduğumda bayıldı. Yaptıklarımdan pişmanım, başta Aleyna'nın ailesine başsağlığı diliyorum ve ağabeyimden özür diliyorum" dedi.

ATV tarafından yayınlanan videoda "Ağabeyim" olarak kastedilen kişinin ismi sansürlenerek servis edildi.

Ümitcan Uygun, 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili olarak bir video yayınladı. "Aleyna Çakır benim çok sevdiğimdir. İsteyerek, bilerek ona zarar vermem, veremem. Sosyal medyada bazı videolar çıktı. O videoda yaptıklarımdan ötürü son derece hatalıyım" diyen Uygun, şöyle devam etti:

"O gün çok fazla alkollü olduğum için sinir krizine girdim ve Aleyna astım hastası olduğu için bir kere vurduğumda bayıldı. Yaptıklarımdan pişmanım başta Aleyna'nın ailesine başsağlığı diliyorum ve ... ağabeyimden özür diliyorum. Ama ben bu konu hariç suçsuzum. Karalamalara karşı diyecek bir şeyim yok. Üzüntümü sessiz yaşıyorum. Benim cezamı da ... ağabeyim vermiştir."

Söz konusu videoda Ümitcan Uygun'un 21 yaşındaki Çakır'ı yoğun bir şekilde darp ettiği ve Çakır'ın yere yıkıldığı görülüyordu.

Aleyna Çakır’ın Adli Tıp raporunda, bir boğuşmanın yaşandığının da işareti olabilecek şekilde Çakır'ın tırnak aralarında deri ve doku parçalarına rastlandığı da belirtilirken, şüpheli Ümitcan Uygun'dan DNA örneği alınmadığı ortaya çıkmıştı. Buna karşın Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Soruşturmanın titizlikle yapıldığına inanıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.