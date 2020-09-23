Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili konuşan Müge Anlı: Bunların arkasında kimse yok

Müge Anlı, programında Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un ölümleriyle ilgili dosyaları işlemeyi bıraktığı iddiaları hakkında konuştu. Anlı konunun peşini bırakmadığını söyledi.

Anlı, şunları kaydetti:

“Dosyaya girilmesi için birinin gelip 'Sizi arayan kim?' demesi lazım. Benim böyle bir yetkim yok ki. Ben buraya gelenleri geçireyim, daktiloya da tanık diye vereyim. Dün gördüm, çok üzüldüm ‘Müge Anlı korktu mu, çekindi mi?’ diyorlar. Arkadaşlar bakın her zaman söylüyorum; yapabileceğim ne kaldı? Benim yapabileceğim daha ne kaldı? Söyleyin yapayım. Bu kadar daha şahit bulamam ki.

Herkes konuştu zaten. Kamuoyunda bununla ilgili poliste ve savcıda bir kanaat oluştu bence. Gecenin 12’sinden sonrası yok, biz yayınladık. Ben adalete güveniyorum. Güvenmek zorundayım başka güvenebileceğim bir mecra yok. Ama kendimi de anlatmak istiyorum. Daha ne yapılsın? Savcı ne karar verir onun kararını ne ben değerlendirebilirim ne siz değerlendirebilirsiniz."

'Savcı nasıl değerlendirir, o kendi kanaati'

"Birçok konuyu işliyoruz, yeni bir gelişme oluyor tekrar davet ediyoruz konuklarımızı, devam ediyoruz. Bıraktık sanmayın, bir şey oluyor o arada. Herkes benzer şeyler anlattı. Bunu savcı nasıl değerlendirir, o kendi kanaati. Daha başka bir şey yok. Bana ulaşan şeyler bunlar. Daha yapacak bir şey yok.

Siz benim arkamda olduğunuz müddetçe ben bu ve bunun gibi olayların arkasındayım. Doğrunun peşinde koşanlar çoğunlukta olduğu müddetçe biz zaten yapıyoruz. Aleyna olayının diğerlerinden bir farkı yoktu. Haksızlıklar karşısında susamayız"

'Bunların arkasında kimse yok'

Anlı, Aleyna Çakır’ın babası Mehmet Esen'in "Bunların arkasında kimler var? (Ümitcan Uygun ve ailesinden bahsediyor) 'Adamım var' diyorlar Müge Hanım. Kendileri söyledi. Silahlarla fotoğraf çekiniyor hâlâ" sözlerine de yanıt verdi. "Ben inanmıyorum" diyen Anlı, şöyle devam etti:

"Bak ağabey, yok, bunların arkasında kimse yok. Hayır, hayır ben ona inanmıyorum. Cumhurbaşkanı da savcı da işini yapıyor ağabey. Galiba en büyük karışıklık şurada yaşanıyor; Aleyna Çakır’ın şüpheli ölümü dediğimiz şey başka bir konu, uğradığı şiddet, üzerinden para kazanılması başka bir konu. Aslında şüpheli ölüm, rapor gelecek falan sürüncemede kalabilir fakat avukat da diyor ki 'Ya kaçarsa.' 'Adli kontrol şartı konulmadı' diye endişeleniyor. Bu konu ayrı bir konu. Dediğim gibi savcımız haber verecek. Yapabileceğim ne varsa bana yazın. Bekleyeceğiz ağabey, beklemek zorundayız."