Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili baş şüpheli Ümitcan Uygun'a bir hapis istemi daha

Aleyna Çakır ismiyle bilinen Sema Esen, Ankara'daki evinde 3 Haziran 2020 günü ölü bulunmuştu. Çakır'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma sürerken, ölümde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma ve özendirme suçu"ndan tutuklanmış ve 10 yıl hapis cezası istenmişti.

Uygun tutuklanmadan önce kızının ölümüyle ilgili kendisini suçlayan Mehmet Esen'e yönelik suçlamalarda bulundu. Ümitcan Uygun ve babası Durak Uygun, Mehmet Esen'in, kızına "istismarda bulunduğunu" iddia etti. Bunun üzerine Mehmet Esen'in avukatı, baba ve oğlu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

4,5 yıla kadar hapis cezası talebi

DHA'nın haberine göre, savcılık soruşturmasını tamamlayarak Ümitcan Uygun ve babası Durak Uygun hakkında, "kişinin hatırasına hakaret" ve "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçlarından iddianame düzenledi. Ankara Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi. Ayrıca "şüphelilerin üzerine atılı suçun uzlaşmaya tabi suçlardan olduğu, dosya arasında bulunan uzlaştırmacı raporuna göre, tarafların uzlaşamadıkları, buna göre şüpheliler hakkında üzerine atılı suçtan kamu davası açılmasının gerekli olduğu" da kaydedildi. Baba ve oğlu hakkında 7 aydan 4,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ne olmuştu?

21 yaşındaki Aleyna Çakır, 3 Haziran 2020 günü Ankara'nın Keçiören ilçesindeki evinde erkek arkadaşı olduğu söylenen Ümitcan Uygun tarafından boynunda iple ölü bulunmuştu. İntihar ettiği öne sürülen Aleyna Çakır’ın Uygun tarafından bayılana kadar dövüldüğü görüntüler ortaya çıkmıştı. Çakır'ın ölümünde baş şüpheli gösterilen Ümitcan Uygun gözaltına alınmış ancak daha sonra serbest bırakılmıştı.

14 Ekim'de Aleyna Çakır’ın şüpheli ölümüne dair yürütülen soruşturmada, Çakır’ın yaşamını yitirdiği gece evin yakınındaki otomobile binen kişinin baş şüpheli Ümitcan Uygun olduğu netleşmişti. Yeniden ifade veren Çakır’ın anne ve babası, Ümitcan Uygun ve çevresine işaret etmişti. Olay yeri inceleme raporuna göre, evde biri kırık iki alkol şişesi bulunmuş, Çakır’ın bacaklarında da morluklar tespit edilmişti.

Annesi de ölü bulundu

Ümitcan Uygun'un çocuk esirgeme yurtlarında öğretmen olarak çalışan annesi Gülay Uygun da Çakır'ın ölümünün ardından yine Keçiören'de kafasından silahla vurulmuş şekilde ölü olarak bulunmuştu. Eşinin ölümünden sonra açıklama yapan Ümitcan Uygun'un babası, eşinin ölmeden önce "Ölümümden Müge Anlı suçludur" yazılı bir not bıraktığını ileri sürmüştü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında daha önce Esen’e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüleri ortaya çıkan Ümitcan Uygun gözaltına alınmıştı. Ümitcan Uygun, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Uygun tarafından şiddet uygulandığı görüntüler ortaya çıkan Aleyna Çakır'ın olayın ardından koruma kararı aldığı, Uygun'a da 1 ay uzaklaştırma cezası verildiği öğrenilmişti.

Tespit edilen DNA örnekleri Uygun ile eşleşmişti

Esen’in kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp raporu istenmişti. İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan rapor savcılığa gönderilmişti.

Raporda Esen’in otopsisinde dış muayenesinde ası dışında vücudunda tespit edilen belirtilerin ölüm meydana getirecek nitelikte olmadığı, iç muayenesinde kafatasında kırık, kafa içi kanama, iç kanama, beyin doku harabiyeti, iç organ ve büyük damar yaralanmasına rastlanılmadığı ifade edilmişti.

Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi, Ankara'da evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'da tespit edilen doku ve sperm örneğinin, Ümitcan Uygun'un DNA'sı ile uyumlu olduğunu belirlenmişti.

Çakır'ın ölümüyle ilgili hazırlanan soruşturma raporlarındaki çelişkiler de ailenin avukatı Umur Yıldırım tarafından gündeme geltirilmişti.