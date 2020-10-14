Aleyna Çakır’ın ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme

Ankara’da, Aleyna Çakır’ın 4 Haziran günü şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmesine ilişkin açılan soruşturmada yeni bilgiler açığa çıktı.

Çakır’ın yaşamını yitirdiği gece evin yakınındaki otomobile binen kişinin baş şüpheli Ümit Can Uygun olduğu netleşti.

Polis tutanaklarındaki çelişkiye başsavcılık açıklaması

Çakır’ın ölümü sonrasında polisin tuttuğu ilk tutanakta, apartmanın önünde iki kişi, ikinci tutanakta ise tek kişi olduğu belirtilmişti. Çakır’ın ailesi, çelişkinin giderilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe verdi.

Başsavcılığın yaptığı inceleme sonrası hazırlanan raporda, iki rapor arasındaki çelişkinin teknik imkânlar, kamera açısı ve gece olması nedeniyle ortaya çıkmış olabileceği öne sürüldü. Savcılık, kameranın uzakta olması, araçtan inen kişi ya da kişilerin karanlıkta kalmaları sebebiyle polis merkezinde görüntüyü izleyerek tutanak tutan görevlilerin yanılmış olabileceğini belirtti.