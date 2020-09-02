Aleyna Çakır 'cinayeti': DNA örneği bile alınmamış şüphelenilmeyen şüpheli

Aleyna Çakır adını kullanan Sema Esen'in, kendi evinde bornozunun kuşağıyla intihar ettiği iddia ediliyordu. 3 Haziran günü Ankara Keçiören'deki evinin salonunda yüzüstü uzanmış halde bulunan Aleyna Çakır'ın dosyası polis tarafından intihar olarak açılmış, daha önce kendisine şiddet uyguladığı da tespit edilmiş olan sevgili Ümitcan Uygun poliste ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Ümitcan Uygun, ifadesinde Çakır'ın öldüğü gece kendisini eve bıraktıklarını ve daha sonra WhatsApp'tan haberleştiklerini, Çakır'ın "intihar"dan söz ettiğini fakat kendisinin bunu ciddiye almadığını söylemişti.

Yeni hazırlanan Adli Tıp raporunun Çakır'ın ölmeden önce bir erkekle cinsel ilişkiye girdiğini tespit etmesiyle birlikte olay açısından önemli bir yeni durum oluşmuş oldu.

Ümitcan Uygun dosyada şüpheli sıfatıyla yer almıyor

Hürriyet'in haberine göre Çakır'ın ailesi daha önce Uygun'un Çakır'a şiddet uyguladığının bilindiğini ve bu durumun görüntülerle tespit edildiğini belirterek, Ümitcan Uygun'un dosyada şüpheli olarak dahi yer almadığını, DNA örneği alınmadığını ve Uygun'un sorgusunun karakol polisleri tarafından olayın hemen ardından yapıldığını, cinayet masasından uzmanların Uygun'un ifadesini alması yoluna da gidilmediğini söylüyor.

Adli Tıp raporunda, bir boğuşmanın yaşandığının da işareti olabilecek şekilde Çakır'ın tırnak aralarında deri ve doku parçalarına rastlandığı da belirtiliyor.

Bu raporla birlikte Aleyna Çakır olayının intihar olarak ele alınamayacağı, olayın cinayet şüphesiyle soruşturulması gerektiği düşünülüyor.