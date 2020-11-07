Albayrak'ın istifasına ilk tepkiler

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından bakanlıktan istifa ettiğini duyurmasının ardından AKP'den açıklama Grup Başkanı Naci Bostancı'dan geldi. Bostancı 'Konu her bakımdan Sn. Cumhurbaşkanımızın takdirindedir" dedi.

Albayrak'ın istifasına gelen ilk tepkiler şöyle:

Ulaştırma Bakan Yardımcısı: Kabul edilmeyeceğini ümit ediyorum

Albayrak'ın istifa açıklamasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan "İstifanın kabul edilmeyeceğini ümit ediyorum" açıklaması yaptı.

Sayan Twitter hesabından "Berat Albayrak yerli, milli olarak enerjide yaptıklarını ancak anlayanlar ekonomide de Ülkemizin 2023 hedeflerime ulaşması için sayısız hizmeti hayata geçirdiğini göremezler. İstifanın kabul edilmeyeceğini ümit ediyorum.

Ülkemizin, Milletimizin ve Ümmetimizin size ihtiyacı var" diye yazdı.

Berat Albayrak yerli, milli olarak enerjide yaptıklarını ancak anlayanlar ekonomide de Ülkemizin 2023 hedeflerime ulaşması için sayısız hizmeti hayata geçirdiğini göremezler.

İstifanın kabul edilmeyeceğini ümit ediyorum.

Ülkemizin, Milletimizin ve Ümmetimizin size ihtiyacı var. pic.twitter.com/4omPdkdkWC — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) November 8, 2020

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı'ndan 'sizi seviyoruz' paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından "Biz sizi çok seviyor, size inanıyor ve güveniyoruz Sn. Bakanım" mesajını paylaştı.

Biz sizi çok seviyor, size inanıyor ve güveniyoruz Sn. Bakanım. — Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) November 8, 2020

AKP'lilerden üzüntü mesajları

AKP Erzurum milletvekili İbrahim Aydemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Milli duruşun bayrak ismidir

@BeratAlbayrak... Yaptıklarıyla Türk tarihinde eşsiz bir sayfaya adını yazdıran kahraman

#BeratAlbayrakYanındayız" ifadesini kullandı.

Milli duruşun bayrak ismidir @BeratAlbayrak ... Yaptıklarıyla Türk tarihinde eşsiz bir sayfaya adını yazdıran kahraman #BeratAlbayrakYanındayız pic.twitter.com/yeP6ThFqSH — İbrahim Aydemir (@_ibrahimaydemir) November 8, 2020

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Albayrak'ın istifası hakkında çıkan haberlere dair sosyal medya hesabından "BERAT ALBAYRAK... 5 SENEDEN BERİ ÜLKESİ İÇİN BÜYÜK ATILIMLARA İMZA ATAN BİRİSİ... İSTİFASINA ÜZÜLDÜM..." diye yazdı.

BERAT ALBAYRAK...

5 SENEDEN BERİ ÜLKESİ İÇİN BÜYÜK ATILIMLARA İMZA ATAN BİRİSİ...



İSTİFASINA ÜZÜLDÜM...#BeratAlbayrakYanındayız — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) November 8, 2020

AKP Grup Başkanvekili Muş'tan açıklama

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Bakanımız Sayın Berat Albayrak çok zor bir süreçte görev üstlendi. Kendi ayakları üzerinde duran milli bir ekonomi için önemli adımlar attı. Özverili çalışmalarına bizzat şahidiz. Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle görevinin başında devam etmesini temenni ediyoruz." dedi.

Bakanımız Sayın Berat Albayrak çok zor bir süreçte görev üstlendi.



Kendi ayakları üzerinde duran milli bir ekonomi için önemli adımlar attı.



Özverili çalışmalarına bizzat şahidiz.



Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle görevinin başında devam etmesini temenni ediyoruz. — Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) November 8, 2020

AKP Grup Başkanı Bostancı: Cumhurbaşkanımızın takdirindedir

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, "Sn. Berat Albayrak bakanımız şahsen açıklama yapmadan mevcut haberler üzerinden değerlendirme yapmak doğru olmaz. Yıllardır bu ülkeye milletimize fedakarca yaptığı hizmetleri biliyor ve ayni şekilde devamını diliyoruz. Konu her bakımdan Sn. Cumhurbaşkanımızın takdirindedir." dedi.

Sn. Berat Albayrak bakanımız şahsen açıklama yapmadan mevcut haberler üzerinden değerlendirme yapmak doğru olmaz. Yıllardır bu ülkeye milletimize fedakarca yaptığı hizmetleri biliyor ve ayni şekilde devamını diliyoruz. Konu her bakımdan Sn. Cumhurbaşkanımızın takdirindedir. — Naci Bostancı 🇹🇷 (@nacibostanci) November 8, 2020

Akşener: Bir yol ayrımındasın Sayın Erdoğan

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Albayrak'ın istifa açıklaması sonrası sosyal medya hesabından "Bir yol ayrımındasın Sayın Erdoğan... Ya milletini seçip gerekeni yapacaksın ya da damadını seçip ilk sandıkta gideceksin" diye yazdı. Akşener partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmadan bir bölümü mesajına ekledi.