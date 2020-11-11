Albayrak'ın ardından o video hatırlandı: Sermayenin de damadıydı...

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Berat Albayrak, "başarısızlık" haberleriyle gündem olurken, görev süresi boyunca altına imza attığı en büyük "başarı" haberleri de son günlerde görünmez oldu.

İşçi haklarına yönelik kapsamlı saldırılar içeren Ekonomi Programları'na imza atan, bu programlar sayesinde patronlara milyarlarca liralık teşvikler veren ve işçi haklarını tırpanlayan bakan, sadece Erdoğan'ın değil, bu yönüyle aynı zamanda patronların da göz bebeğiydi.

Salgın döneminde patronlara aktarılan milyarlarca liralık destek paketlerini her ay büyük bir gururla paylaşan Bakan Albayrak'ın bu adımlarının da desteğiyle, Sabancı Holding daha geçtiğimiz gün pandemi koşullarında net kârını yüzde 69 artırırken, Koç Holding ise kârını pandemi günlerinde ikiye katladığını açıklamıştı.

Görev süresi boyunca tüm enerjisiyle patronların çıkarı için çalışan Albayrak'ın istifasının ardından, Güler Sabancı'nın 2018'de kaydedilen açıklamasını bir kez daha hatırlatıyor ve not düşüyoruz: