'Albayrak son çare Instagram'ı kullandı' iddiası

CHP Ankara milletvekili Murat Emir, Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifasını Instagram hesabından duyurmasıyla ilgili bir iddiada bulundu.

Emir, Albayrak'ın istifa metnini önce AA'ya daha sonra A Haber'e gönderdiğini ileri sürdü. Emir Albayrak'ın Twitter hesabının da "çökertildiğini" iddia etti.

Twitter'dan yaptığı açıklamada Albayrak'ın "sansürü tatmış olduğunu" belirten Emir iddiasını şöyle dile getirdi:

"İstifanın perde arkası

Berat Albayrak, metni AA'ya verdi. Yayınlanmayınca kendi kanalı A Haber'e gönderdi, olmadı. Havuz medyasından istifayı yayınlayacak bir kanal arandı, bulunamadı.

Twitter'ı da çökertilen Albayrak, son çare Instagram'ı kullandı.

O da sansürü tatmış oldu."