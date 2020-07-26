Albayrak Medya Grubu'nun dergisinden 'hilafet' çağrısı

Mustafa Albayrak’ın imtiyaz sahibi olduğu ve genel yayın yönetmenliğini Kemal Özer’in üstlendiği Gerçek Hayat adlı dergi 27 Temmuz tarihli sayısında 'hilafet' çağrısı yaptı.

Gerçek Hayat adlı dergi 27 Temmuz tarihli sayısında 'hilafet çağrısı' yaptı. Derginin 27 Temmuz-2 Ağustos tarihlerini kapsayan sayısını Abdurrahman Dilipak yorum yapmadan paylaştı. Derginin kapağında, "Şimdi değilse ne zaman, sen değilsen kim? Hilafet için toparlanın" sözlerine yer verildi.

Albayrak Medya Grubu bünyesinde

Gerçek Hayat adlı derginin imtiyaz sahibi olan Mustafa Albayrak, aynı zamanda Yeni Şafak gazetesinin İcra Kurulu Başkanlığı görevini de yürütüyor.

Dergi 2000 yılında hayatına başlarken, ilk olarak Hakan Albayrak’ın önderliğinde yayımlandı. Dergide İsmet Özel gibi isimler de yer aldı. Gerçek Hayat, 2016 yılında Albayrak Medya Grubu bünyesine katıldı.

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak da derginin kapağını Twitter hesabından paylaştı.

Türkiye Komünist Partisi konuyla ilgili olarak sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile Osmanlı sevdalılarına, Cumhuriyet düşmanlarına karşı Sosyalizm çağrısında bulundu.