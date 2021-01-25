Alay komutanından ülkü ocağına ziyaret

Bolu İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ömer Ersever, Bolu Ülkü Ocakları’na ziyarette bulundu.

Oda TV'de yer alan habere göre, Ocak Başkanı İsmail Akgül ve ocak yöneticileriyle bir araya gelen Ersever’in ziyaretinin daha önce kendisine "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunduğu öğrenilen Akgül’e karşılık "iade-i ziyaret" amaçlı olduğu belirtildi.

Ziyarete ilişkin fotoğraflarda, Alay Komutanı Ersever’in Bolu Ülkü Ocakları Başkanı’na üzerinde "Bolu İl Jandarma Komutanlığı" yazılı bir torba içinde bir hediye de verdiği görülüyor.

Açıklama yaptı

Ersever, konuya ilişkin yazılı açıklama yaparak, şu ifadeleri kullandı:

“Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda yapmış olduğum şehit yakınları ve gazilerimizin ziyaretlerinden biri olan Kıbrıs gazimizin iş yeri çıkışında hemen aynı bina içinde bulunan ve daha önce şehitlik ziyareti ve milli bayramlarda çok defa karşılaştığım vatandaşlarımızın ısrarlı daveti karşısında anlık olarak gelişen bu dernek ziyaretinin tamamen insani gerekçeyle icabet edilen bir ziyaret olduğunu kamuoyumuzun bilgilerine sunarım.”