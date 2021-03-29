Alaska'da helikopter düştü: Çekya'nın en zengin ismi ölenler arasında

ABD'nin Alaska eyaletinde bir helikopterin düşmesi sonucunda biri pilot 5 kişi yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan bir kişininse hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Alaska Eyalet Polisi, yaşamını yitiren 5 kişinin kimliğini açıkladı. Buna göre, kazada 52 yaşındaki Gregory Harms, 56 yaşındaki Petr Kellner, 50 yaşındaki Benjamin Larochaix, 38 yaşındaki Sean McManamy ve 33 yaşındaki Zachary Russell yaşamını yitirdi.

Yaşamını yitirenler arasında olan Kellner, Çekya'nın en zengin adamı olarak biliniyor. Kellner, 17 milyar dolarlık servetiyle Forbes dergisinin 'Dünyanın En Zenginleri 2020' listesinde yer almıştı.