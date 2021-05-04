Alankentliler: Taş ocağı istemiyoruz!

Ordu Kabataş ilçesi Alankent Mahallesi’ndeki taş ocağı alanına giden halk, tepki göstermeye devam ediyor.

Alankent Belediyesi tarafından işletilen taş ocağında yaklaşık sekiz yıldır herhangi bir çalışma olmamıştı. Kabataş Alankent Mahallesi Alanbaşı Küme Evleri Mevki’nde Alankent Belediyesi tarafından işletildiği dönemde patlamalardan kaynaklı zarar gördüklerini belirten Alankent Alanbaşı Mahalle halkı, taş ocağının yeniden faaliyete getirilmek istenmesine tepki gösteriyor.

Ordu Çevre Derneği’yle taş ocağı alanında toplantı yaptıktan sonra sık sık alanda toplanarak tepkilerini dile getiren Alankentliler, “Daha önce belediye tarafından işletilen taş ocağının bu kadar zararlı olacağını düşünemedik” diyerek aynı sıkıntıları yaşamak istemediklerini belirttiler.

'Net söylüyoruz, istemiyoruz'

Alanbaşı Muhtarı Veli Altuntaş, mahalleliler olarak taş ocağına karşı olduklarını vurgulayarak, "Sokağa çıkma yasağı gelene kadar mahalle halkı her gün taş ocağı alanına gelerek tepki gösteriyordu. Yediden yetmişe hiçbirimiz istemiyoruz. Patlama olduğunda başımıza taş yağıyor. Artık istemiyoruz. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Gazetelerde, televizyonlarda haber oldu halkın tepkisi. Yetkililerden beklentimiz, mağduriyetimizi görmeleri ve taş ocağını iptal etmeleri" dedi.

'Taşlar mahalleye geliyor'

Taş ocağının eskisi gibi patlamalı olacağını belirten Mustafa Yabul, "Taş ocağı mahallenin üzerinde yer alıyor. Patlama yapıldığında taşlar mahalleye geliyor. Hem evler zarar görüyor hem de can güvenliğimiz tehdit altında oluyor. Artık korku içinde yaşamak istemiyoruz" dedi.

'Taş ocağı istemiyoruz'

Musa Akçil ise "Taş ocağı yapılan yer bizlerin çocukluğunun geçtiği yerdi. Oyunlarımızı burada oynardık. Piknik yapardık. Hayvanlarımızı burada otlatırdık. Ormanın ortasında, fındık bahçelerimizin içinde böyle bir taş ocağı istemiyoruz. Tozdan fındıklar, meyveler, sebzeler zarar görüyor. Patlama nedeniyle mahalleliler olarak korkuyoruz" diye konuştu.

'Su kaynağımız var'

Hasan Yüksel de suya dikkat çekerek, "Taş ocağının bulunduğu yerde mahallemizin su deposu bulunuyor. Patlama nedeniyle depo da zarar görecek, su kaynağın da kaybolacak. Susuz kalacağız. Hatta patlama nedeniyle sularımız kirlenebilir. Yaşamımız için en önemli kaynak olan sudur. Suyumuzun korunması için de bu taş ocağı olmamalı. İstemiyoruz" dedi.

'Hiçbirimiz arazilerimizi satmayacağız'

Hacı Yabul da tepkili olduklarını söyleyerek, "Buraya sık sık gelip tepkimizi gösteriyoruz. Alankentliler olarak birlik içindeyiz. Hiçbirimiz onay vermiyor. Yetkililer sesimizi duysun, taş ocağı iznini iptal etsin. Taş ocağı ruhsat alanı içinde özel araziler bulunuyor. Hiçbirimiz arazilerimizi satmayacağız. Taş ocağı istemiyoruz. Geleceğimizi yok edilmesine izin vermeyeceğiz. Hakkımızı korumak için her yolu deneyeceğiz" dedi.

'Halk istemiyor, taş ocağı iptal edilmeli'

Ordu Çevre Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Özbucak da "Toprağına, suyuna, ormanına, tarım arazisine, kısacası geleceğine sahip çıkan halkın talebi önemli. Taş ocağı istemiyorlar. Gördükleri zararın neler olduğunu onlar biliyor. Kimi para kazanmak için yaşam alanlarını yok ederken halk ise, geleceklerini tehdit eden taş ocağına karşı mücadele veriyor. Durum bu kadar net. Halk istemiyor, taş ocağı iptal edilmeli, alan düzeltilerek kullanılabilir duruma getirilmelidir" dedi.