Alan adı verme yetkisi ODTÜ'den alınıyor

Pazar büyüklüğü yaklaşık 10 milyon lira olan ".tr" alan adlarını verme yetkisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden (ODTÜ) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) geçiyor.

".tr Ağ Bilgi Sistemi"nin (TRABİS) devreye alınması çalışmaları kapsamında Resmi Gazete'de bugün yayımlanan İnternet Alan Adları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile alan adları yönetimine dair ihtiyaç duyulan bazı güncellemeler BTK tarafından yapıldı.

Türkiye'de 2020 yılı birinci çeyrek itibarıyla "Nic.tr" kayıtlarında 417 bin 100 ".tr" uzantılı olan site yer alırken, en büyük pay yüzde 83,1 ile "com.tr" uzantılı internet sitelerine ait. Bunu yüzde 3,3'er ile "gen.tr" ve "gov.tr", yüzde 2,6 ile "org.tr" uzantısına sahip siteler takip ediyor.