Alamos Gold'un Kirazlı'daki madeninde risk sürüyor: Ruhsat iptal edilmemiş

Kaz Dağları, Kanadalı firma Alamos Gold'un yağmasına açılmış, altın madeni aramalarının yarattığı tahribat tepki çekmişti. 2019 yılında bölgede eylemler olmuş ve AKP döneminde yörenin yüzde 79’una maden ruhsatı verildiği ortaya çıkmıştı.

Alamos Gold'un devletten tazminat alarak sahayı terk ettiği konuşulurken, firmanın işlettiği Kirazlı Köyü, Balaban bölgesindeki altın madeninin iptal edildiği ileri sürülen altın arama ruhsatının iptal edilmediği, süre uzatım (temdit) projesinin değerlendirmelerinin Bakanlıkça devam ettiği ortaya çıktı.

Ruhsatın iptali resmi ağızdan duyurulmuş oldu

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan’ın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanına verdiği soru önergesine Bakan Fatih Dönmez imzası ile verilen yanıtta, "Ruhsat sahibi tarafından Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne (MAPEG) gönderilen süre uzatım (temdit) projesi henüz değerlendirme aşamasında olup, temdit ruhsatının düzenlenmesi veya ruhsatın iptali halinde kurumlara gerekli bilgilendirme yapılacaktır" denilirken ruhsat iptalinin söz konusu olmadığı resmi olarak ilk kez deklare edilmiş oldu.

İki bakanlık farklı yanıt verdi

Ceylan’ın Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye de yönelttiği aynı mahiyetteki önergesine verilen cevapta ise Enerji Bakanı Dönmez’in verdiği cevabın aksine Alamos Gold ile bir protokol yapılmasının söz konusu olmadığının altı çizilirken “Önergede bahsi geçen firmanın ilgili alanda (Kirazlı Köyü, Balaban Mevkii) izinleri 'iptal' edildiğinden saha Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tasarrufuna geçmiş olup, planlaması yapılmaktadır" denildi.

Özgür Ceylan konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bir bakanlık ‘ruhsat uzatılabilir değerlendirme devam ediyor’ diyor. Diğeri ise ‘onlar gitti biz arazinin rehabilitasyonu için planlama yapıyoruz’ diyor" dedi.

'Risk devam ediyor'

Ceylan "Ortaya çıkan tek bir sonuç var. Kaz Dağlarında risk devam ediyor. Ruhsat iptal olmayan bir yerde rehabilitasyon çalışması nasıl yapılır? Alamos Gold’un çekildiği yok, ruhsatın bir an önce iptal edilmesi gerekiyor" diye konuştu.