Alaçatı Port inşaatına karşı imza kampanyası başlatıldı

İzmir Çeşme'deki Alaçatı Port inşaatına tepkiler sürüyor. TKP İzmir Çeşme Merkez Semt Evi bir imza kampanyası başlattı.

Haber Merkezi

Alaçatı Sulak Alanı'ndaki Alaçatı Port inşaatına ve doğa katliamına karşı TKP İzmir Çeşme Semt Evi tarafından bir imza kampanyası başlatıldı. İmza kampanyasında, bir yandan salgın bahanesiyle kısıtlamalar ve yasaklamalar devam ederken, bir yandan da inşaatın ara vermeden devem ettirildiği vurgulandı.

İmza kampanyasına bu bağlantıdan ulaşılabilir.

Çeşmelilerin yoğun tepkisini çeken inşaata karşı, TKP Çeşme Örgütü tarafından Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'na daha önce de suç duyurusunda bulunulmuş ve sorumlular hakkında hukuki işlem yapılması talep edilmişti.

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