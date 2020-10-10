Alaattin Çakıcı'ya 17 yıl hapis cezası

Alaattin Çakıcı, üç yıl önce silahlı saldırıya uğrayan yeğeniyle ilgili davada, 'tasarlayarak öldürmeye azmettirmeye teşebbüs' suçundan 17 yıl hapis cezasında çarptırıldı.

Haber Merkezi

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’ya yeğeni Adem Çakıcı’nın silahla yaralanmasına ilişkin olarak 17 yıl hapis cezası verildi.

Çakıcı, Nisan ayında AKP-MHP ortaklığıyla hazırlanan yeni infaz düzenlemesi kapsamında cezaevinden çıkmıştı.