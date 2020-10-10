Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’ya yeğeni Adem Çakıcı’nın silahla yaralanmasına ilişkin olarak 17 yıl hapis cezası verildi.
Çakıcı, Nisan ayında AKP-MHP ortaklığıyla hazırlanan yeni infaz düzenlemesi kapsamında cezaevinden çıkmıştı.
Ali Ufuk Arikan
Haber Merkezi
Alaattin Çakıcı'ya 17 yıl hapis cezası
Alaattin Çakıcı, üç yıl önce silahlı saldırıya uğrayan yeğeniyle ilgili davada, 'tasarlayarak öldürmeye azmettirmeye teşebbüs' suçundan 17 yıl hapis cezasında çarptırıldı.
Haber Merkezi
Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’ya yeğeni Adem Çakıcı’nın silahla yaralanmasına ilişkin olarak 17 yıl hapis cezası verildi.
Çakıcı, Nisan ayında AKP-MHP ortaklığıyla hazırlanan yeni infaz düzenlemesi kapsamında cezaevinden çıkmıştı.