Alaattin Çakıcı’nın eski avukatı kayıp

Geçen yıl nisan ayında tahliye edilen Alaattin Çakıcı’nın eski avukatı Mehmet Sinan İnce’nin ortadan kaybolduğunu ve haber alamadığını iddia eden annesi Fatma İnce, Sözcü’ye yaptığı açıklamada oğlunun telefonun cevap vermediğini ve çok endişeli olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Ben rahatsızdım. Erken yattım. Sabah uyandığımda Sinan evde yoktu. Otomobili de kapının önünde duruyordu. Hiç böyle bir şey yapmazdı. Bir yere gideceği zaman bana ya söyler ya da mesaj yazardı. Tehditler aldığını biliyorum. Durumu Emniyet'e bildirdim. Tanık koruma bölümünden de polisler geldi. Çevrede de kamera araştırması yapıyorlar. Telefonuna da cevap verilmiyor. Çok endişeliyim.”

Avukat İnce, yaklaşık 8 yıl önce silahlı baskın haberiyle gündeme gelmişti. 21 Ağustos 2013’te Akdeniz Bulvarı'nda bulunan 5 yıldızlı otelin kral dairesine konaklayan İnce'nin odasından sabaha karşı saat 04.00 sıralarında silah sesleri duyulmuş, lobiye dönen Duran S., kendisinin ateş ettiğini belirterek görevlilerden polis çağırmalarını istemişti. Duran S., otele gelen polis ekiplerine tabancasını teslim etmişti.

Odasında bulunan ve yara almayan Mehmet Sinan İnce, saldırgan Duran S.'den şikayetçi olmuş, odasına gelen Duran S.'nin korkutmak amacıyla tabancayla ateş ettiğini belirtmiş ancak saldırının nedeni tam olarak bilmediğini söylemişti.

Gazeteci yazar Saygı Öztürk’nün “Siyasette Bürokraside Cezaevinde Alaattin Çakıcı” adlı kitabında, Mehmet Sinan İnce’nin Alaattin Çakıcı'nın avukatlığını yaptığı dönemi, vurulmasının öyküsünü, 15 Temmuz darbe girişimi sanıklarından eski orgeneral Akın Öztürk’ü cezaevinde yumruklamasını anlatmıştı. Kitapta, İnce’nin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Çakıcı görüşmesinin perde arkasına dair bilgiler de yer almıştı.