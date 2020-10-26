Alaattin Çakıcı CHP'li belediyeyi ziyaret etti

Alaattin Çakıcı, Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan'ı makamında ziyaret etti.

Haber Merkezi

Ceza İnfaz düzenlemesiyle 16 Nisan’da cezaevinden tahliye olan organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan'ı makamında ziyaret etti.

Gürkan ziyareti şu notla duyurdu:

"Sayın Alaattin Çakıcı, Belediyemizdeki Ulu Önderin 4 gece konakladığı Atatürk Odası'nı ve bizleri ziyaret etti. Kendilerine Atatürk portresi ve Belediyemiz tarafından basılan Nutuk kitabını hediye ettik."

'Çakıcı'nın yakın dostu'

Çakıcı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada ise Recep Gürkan için "Alaattin Çakıcı'nın yakın dostu" denildi. Açıklama şöyle:

"Alaattin Çakıcı'nın yakın dostu olan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı makamında ziyaret ederek 1927 yılında Fransız fotoğrafçının çektiği resmin aslını Alaattin Çakıcı'ya makamında hediye etmiş, ayrıca çok yakın dostu Mustafa Altunhan'ın özel misafiri olarak birlikte Edirne Belediye Başkanını ziyaret ederken Alaattin Çakıcı'nın yakın arkadaşı Vahit Kayrıcı bu ziyarette birlikte Edirne’ye gelmiştir."

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