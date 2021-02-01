Alaattin Çakıcı adliyeye 'çakarlı araç'la gitti

Alaattin Çakıcı, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’na hakaret ettiği gerekçesiyle Keskin Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı dava için Kırıkkale’ye gitmişti. 21 Ocak günü görülen davada Çakıcı hakkında beraat kararı verilirken, Davutoğlu’na yönelik sözleri eleştiri sayılmıştı.

ANKA'da yer alan habere göre, Çakıcı’nın davanın görüldüğü Keskin Adliyesi’ne çakarlı araçla giriş yaptığı ortaya çıktı.

Çakıcı’nın araç konvoyunun en önündeki araçta çakar olduğu ve adliyeye giriş yaptığı sırada önünün açıldığı görülüyor. Çakıcı’yı adliyede "adamları" karşılıyor.

Çakarlı araç yasaklanmıştı

Çakıcı'nın araç konvoyundaki AKP plakalı araç da dikkat çekmişti.

İçişleri Bakanlığı’nın çakarlı araçlarla ilgili genelgesinde ise kamu ve mahalli idarelerde üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının araçlarında "çakar lamba" kullanması 1 Kasım 2019'dan itibaren yasaklanmıştı. Çakarlı araç kullananlar hakkında para cezası verileceği, araçların trafikten men edilebileceği düzenlenmişti.