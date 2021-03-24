Al Jazeera'nin iki yüzü: İngilizcesi övdü, Arapçası saldırdı

Nevâl es-Saadavi'nin ölümünün ardından Katar menşeli Al Jazeera farklı dillerde yaptığı "nabza göre şerbet" politikasını gözler önüne serdi.

Batılı okura hitap eden İngilizce yayınında 90 yaşında ölen es-Saadavi'den "kadın hakları figürü" diye bahsetmeyi tercih eden Al Jazeera English, ölen yazarı kısmen öven bir haber yayınladı.

Nawal El Saadawi, Egyptian author and women’s rights icon, dies https://t.co/sSjN6KJzXD pic.twitter.com/j8uapFxV7c — Al Jazeera English (@AJEnglish) March 21, 2021

Öte yandan Arap okura hitap eden Al Jazeera Mısır'daysa haber yerine saldırgan bir twit ve video yer aldı.

Videonun Tweet metninde "Dinlere saldırdı, fuhuşun yasallaştırılmasını talep etti ve Kuran'ı sorguladı... Ölüm tartışmalı roman yazar Nevâl es-Saadavi'yi 90 yıllık toplum karşıtı fikirlerin ardından buldu" ifadeleri kullanılırken, gerilim müziği eşliğindeki videonun içeriğindeyse kendisinin nasıl "şok edici" fikirleri savunduğu anlatıldı.