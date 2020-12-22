Aktrollerden parodi kılığında provokasyon

Twitter'da soL Haber Portalı'nı taklit eden bir hesapla ilgili yapılan yazışmalar sonuç vermedi. Twitter'ın "parodi hesaplara serbestlik" tanıyan politikası soL Haber Portalı'nı takip ederek provokatif içerikler yayımlayan hesabın kapatılmaması için gerekçe gösterilirken, hesap yayınladığı twitlerde "parodi"den çok provokasyon amaçlıyor.

soL okurlarından gelen tepkiler üzerine incelenen hesabın twitter'daki asıl hesabı taklit eden, açıklama bölümünde yer alan "parodi" tanımıyla da bunu twitter'a kabul ettiren bir hesap olduğu görüldü.

Hesap zaman zaman "parodi" denilebilecek türde mesajlar da yayınlıyor ama soL'u taklit ederek tartışmalı konularda provokasyonlar yaratma çabası da açıkça görülüyor.

soL'un CHP'yle ilgili eleştirel haberler yaptığı biliniyor. Sözde "parodi" hesapsa CHP hakkında yalan haberleri hiçbir mizahi boyut taşımayan ifadelerle twitter'da yayınlıyor. Böylece CHP'ye kendi cephesinden saldırırken hem soL'un ağırlığını kullanmış oluyor, hem de çok taraflı bir kışkırtmayı hayata geçiriyor.

Dinsel konularda kendi çapında provokasyon denemeleri yapmak da "parodi" hesabın bir diğer alışkanlığı.

Parodi hesabın "parodi" ifadesinin yer aldığı ana sayfasına bakmayanlarsa bu twitlerin soL Haber Portalı'nın kendisi tarafından yayımlandığını düşünüyor.

Son olarak, oldukça bayağı bir yalan haberi twitter mesajı olarak yayımlayan hesap, kendi yayımladığı yalan haber üzerinden soL'u "yalancılıkla" suçladı!

Nasıl ki, Katar’ın Tank Palet Fabrikasını satın aldığı yalansa Baykar’ı aldığı da işte böyle bir yalandır.



Yalancılık ise Türkiye soL’unun ana karakteridir. https://t.co/W2nqmhEkcD — soL Haber (@solhaberportaIi) December 14, 2020

Bu konuda twitter'la yapılan yazışmalar sonuç vermedi.

soL yönetimi Twitter'ı böyle bir provokasyon hesabının faal olmasının yaratacağı olası sonuçlar hakkında uyardı. Bunun sonrasında bir süredir bu konuda şikayet ve tepkilerini bildiren soL okurlarını bilgilendirmek ve uyarmak zorunlu hale geldi.