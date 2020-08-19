Aktif hasta sayısı 15 günde yüzde 23 arttı

Salgının seyrini gösteren en önemli göstergelerden birisi aktif vaka sayısıdır.

Aktif vaka sayısı halen hasta olanları gösterir ve toplam vaka sayısından o zamana dek ölenlerin ve iyileşenlerin çıkarılmasıyla bulunur.

Günlük iyileşen hasta sayısı yeni saptanan hasta sayısının üzerine çıktığında aktif hasta havuzu küçülmeye başlar.

İlk kez 14 Nisan tarihinde günlük iyileşen hasta sayısı yeni hasta sayısını geçmiş ve bu gelişme Sağlık Bakanı tarafından büyük bir müjde olarak duyurulmuştu.

12-17 Haziran dönemi dışında da 4 Ağustos tarihine kadar iyileşen sayısı hastalanan sayısından hep fazla oldu. Bu kendi içinde olumlu bir gelişmeye işaret ediyordu.

Buna paralel olarak aktif hasta sayısı da aynı dönemde 62 bin 200’den (14 Nisan) 10 bin 678’e (4 Ağustos) indi.

Ancak 4 Ağustos tarihinden itibaren eğilim yine tersine döndü ve geçtiğimiz 15 gün içinde, 2 gün hariç, yeni hasta sayısı iyileşen hasta sayısının üzerine çıktı. Üstelik yeni hasta iyileşen hasta farkı her gün açılmaya başladı.

Sonuçta 4 Ağustos’ta 10 bin 678 olan aktif hasta sayısı 19 Ağustos’ta 13 bin 154’e ulaştı: Yüzde 23 artış.

Bilinen her hastaya karşılık, bilinmeyen yaklaşık 10 hasta olduğu gerçeği dikkate alındığında aktif hasta sayısının 140 binin üzerinde olduğu anlaşılır.