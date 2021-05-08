Akşener'in ittifak açıklamasına Deva ve Gelecek Partisi'nden yanıt

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nın yeni üyelerine ilişkin açıklamada bulunmuş, “Deva ve Gelecek Partileri var, Saadet Partisi fena gitmiyor. Muhtemelen yarın bir işbirliği olacak gibi gözüküyor. DEVA ve Gelecek Partisi'nden bahsediyorum. Böyle baktığınız zaman Cumhur İttifakı adayının seçilmesi mümkün görünmüyor” demişti.

Akşener'in bu sözlerine Deva Partisi ve Gelecek Partisi yöneticilerinden "konuşmak için şimdi erken" yanıtı geldi.

BBC Türkçe'ye konuşan bir Gelecek Partisi yöneticisi “Seçim döneminde bu tür konular gündeme gelebilir. Ama henüz konuşmamamız lazım. Çünkü biz yeni kurulan bir partiyiz ve arazide zemin bulmamız lazım" derken, "Arazide zemin bulmadan bunları konuşursanız, zemin kaybedersiniz. O nedenle biz şimdiden konuşmamaya itina gösteriyoruz. İlerleyen süreçlerde bu konular konuşulabilir mi, elbette olabilir. İktidar partisinin dahi tek başına seçime giremediği bir ortamda, muhalefet partileri de bu konuları konuşur" ifadesini kullandı.

Benzer bir açıklama Deva Partisi yöneticilerinden de gelirken, şöyle denildi: “Yeni kurulmuş bir partinin herhalde yapacağı ilk iş kendi özgün kimliğini oluşturmak, kendi örgütlenmesini sağlamaktır. Biz mevcut siyasi partilerin çözüm olacağını düşünsek zaten partiyi kurmazdık. Teşkilatlanmada yarı yarıyayız, henüz istediğimiz düzeyde mahallelere ilçelere ulaşamadık ve bunun için çalışıyoruz. O nedenle, partimiz belli bir siyasi aksa oturuncaya kadar, seçim ittifakı konularını konuşmuyoruz.”