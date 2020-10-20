Akşener'e 'siyasi koltuk ne yazar ya hu!' yanıtı

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in bugün yaptığı açıklamalara Aytun Çıray'dan yanıt geldi.

Akşener'in grup toplantılarına katılmayan vekillere yaptığı 1997 hatırlatmasına yanıt veren Çıray, "Müsteşarlığı demokrasi için bırakmış birine, siyasi koltuk ne yazar ya hu!" dedi.

Çıray'ın açıklaması şöyle:

1997. Müsteşarım. Refahyol Hükümeti düştü. Yılmaz Hükümeti kuruldu. Sn Yılmaz bana, görevine devam etsin, başarılı ve 1999'da mv olur haberi gönderdi. Daha önce de Sn Ecevit benzer şekilde onurlandırmıştı. Eski Başbakan Çiller İzmir'e geziye gidecekti.

DYP'nin İzmir'deki 7 mv'nin 7'si de istifa etmişti. Bunun üzerine Sn Akşener'e Çiller'i yalnız bırakmamak için müsteşarlıktan istifa edeceğimi söyledim. Ettim ve gittim. Önerilen onurlu teklifler yerine, kontenjan bile istemeyerek 1999'da DYP'den önseçime girdim ve 1. oldum.

Ama, Sn Köksal Toptan'ın müşahitliğinde yapılan önseçimin sonuçları iptal edildi. O sırada ben Sn Akşener'e ulaşamadım. Yine de DYP içinde mücadele ettik. Sn Akşener ve ben Sn Toptan'ın Genel Başkan adaylığını destekledik. Çiller'i seçerseniz baraj altında kalırız, dedik.

Ayarlanmış delege bize kulak asmadı. Çiller'i seçtiler. DYP'de yaşam hakkımız sona ermişti. Sn Akşener 1998'e gönderme yapınca.. Bir de bazı zavallılar, "koltuk hırsı" deyince aklıma nedense bunlar geldi. Müsteşarlığı demokrasi için bırakmış birine, siyasi koltuk ne yazar ya hu!

Akşener ne demişti?

Meral Akşener, dünkü "FETÖ"cü suçlamaları ve parti içinde artan kriz sonrası yaptığı açıklamada 1997 hatırlatmasında bulunmuştu.

Akşener söz konusu açıklamasında "Ben, DYP Genel Başkan Yardımcılığını ve Bakanlığını yaptığım bir dönemde; 43 milletvekili DYP'den hangi şartlarda, nasıl ayrılmıştı onu biliyorum. Ve onun sonra Türkiye'de nelere mal olduğunu biliyorum. Benim konuştuğum gruba katılmamalarına saygı duydum" derken, "Ama sayın Bülent Turan'ın bugün büyük bir zevkle ortaya koyduğu düşünceleri de benim için çok manidar oldu. Ve birden kendimi 1997'lerde 1998'lerde hissettim. Sayın Bülent Turan'ın yazdıklarına baktığımız zaman başka bir gözle inceleyeceğiz. Biz partimize bir saldırının olacağını bekliyorduk" ifadesini kullanmıştı.