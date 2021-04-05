Akşener'den 'zevzeklik' açıklaması: Atanmışları da gözaltına alın

Emekli amirallerin bildirisine dair dün "zevzeklik" diyen İYİP lideri Meral Akşener gözaltıların ardından bir açıklama yaptı.

Akşener gazetecilere yaptığı açıklamada emekli amirallerin bildirisi için "Kutuplaştırma siyasetine katkı yapacağını gördük. Onun ta darbeye kadar götürüleceğini bildik, iktidarın da bunun üzerinde tepineceğini öngördük. Ve öncelikle dün, gece yarısı bildirisinin doğru olmadığını ve bunun da zevzeklik olduğunu yani çok konuşma, boş konuşma anlamına geldiğini söyledik" dedi.

Bildiriye imza atan bazı amirallerin gözaltına alınmasına ilişkin konuşan Akşener "Ama şimdi bunun üstüne siz bu insanları gözaltına alma yoluna giderseniz o zaman bizim bu iktidara şunu söyleme hakkımız doğar. Bu zevzekliklerin yapıldığı pek çok iktidar partisi bürokratları var. Bu sefer de muhalafete ayar vermek isteyen, iktidar partisini öveceğim derken hadsizlik ve saygısızlık yapan, tanzim etmeye kalkışan, bir kısmı Saray'da yaşayan pek çok zevzeklik yapan bürokrat var. Buradan sayın Erdoğan ve arkadaşlarına sesleniyorum, madem bir gözaltı süreci başlattınız, şimdi muhalefet partilerine hakaret eden, ana muhalefet partisinin genel başkanına, İyi Parti'nin genel başkanına hakaret eden yargıçlardan tutun, Saray şürekâsına kadar atanmışların zevzekliklerini de gözaltına alarak soruşturun bakalım. Bunun da takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.