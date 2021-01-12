Akşener'den 'sözde cumhurbaşkanı' açıklaması: Reddediyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener basın mensuplarının gündeme dair sorularını yanıtlarken "sözde cumhurbaşkanı" tartışmasını parti olarak reddettiklerini söyledi "Bütün bunları başlatan; bu sert, iğrenç, kötü dili başlatan Sayın Erdoğan'dır" dedi.

Akşener'in açıklamaları şu şekilde:

“Bu 'Sözde Cumhurbaşkanı' meselesi, balık baştan kokarmış. Bir de Anadolu'da bir söz var; istediğini söyleyen istemediğini duyarmış diye. Bütün bunları başlatan; bu sert, iğrenç, kötü dili başlatan Sayın Erdoğan'dır. Bir türlü AK Parti genel başkanlığından sıyrılıp hepimizin Cumhurbaşkanı olmayı istemedi, yapmadı ve böyle bir tavra girmedi. Şimdi bir 15-20 gün herhalde bu kavga devam eder. Bir algoritma var Türkiye'de, FETÖ'cü, sonra darbe sonra hain şimdi de sözde oldu bu algoritmanın içine. Dön baba dönelim bunları konuşmaya devam edeceğiz. Biz İYİ Parti olarak bu gündemi konuşmayı reddediyoruz. Bu gündem basın emekçilerinin derdini anlatmıyor. Bu gündem gezdiğimiz esnafın derdine çare üretmiyor. Bu pis, çirkin, iğrenç dil dönüyor dolaşıyor sahibini vuruyor bumerang gibi. Israrla bu tavrı, bu dili, bu davranışı reddetmeye devam edeceğiz ki sizleri konuşabilelim diye"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir konuşmasında "sözde cumhurbaşkanı" ifadesini kullanmasına iktidar cenahından çok sayıda açıklama gelmişti. Konu son günlerde özellikle iktidar sözcüleri tarafından uzatılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'na karşı bu açıklaması nedeniyle 1 milyon TL'lik tazminat davası açtı.