Akşener'den Soylu'ya 'Selçuk Özdağ' çağrısı

İYİP lideri Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldıranların yakalanması için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya çağrı yaptı.

İstanbul'da yaptığı esnaf ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, Özdağ'a yapılan saldırıyı kınadığını belirtti. Bakan Soylu'yu göreve çağırarak saldırganların derhal yakalanması ve haklarında hukuki işlem başlatılmasını isteyen Akşener "Bu tür saldırganların yaptığı yanına kâr kalıyor Türkiye’de. Benim evim basıldı saldırganların tümü beraat etti. Sayın Selçuk Özdağ konusunda bunların yaşanmamasını temenni ediyorum" diye konuştu.

"Mahkemenin iptal kararından sonra Ümit Özdağ hakkında yeniden bir süreç başlatılacak mı" sorusuna ise Akşener "Henüz hiçbir arkadaşımla ne olup ne olmayacağına dair bir konuşmam olmadı, şu olacak diye bir kanaat yürütmem mümkün değil. Biz her kararı ortaklaşa alıyoruz partimiz olarak o yüzden bir şey söylemem mümkün değil" yanıtını verdi.