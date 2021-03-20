Akşener'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Hedefinde kadın olan bu kirli zihniyeti besleyip, #İstanbulSözleşmesi'ni de bahane gösteren acizler bilsin ki;



Kadının hakkını, hukukunu çiğnetmeyeceğiz!



Bu ucube sistem değişecek, #İstanbulSözleşmesi yeniden yaşatacak! pic.twitter.com/VUZ67fRS26