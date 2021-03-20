Akşener'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılması kararına tepki gösterd.
Akşener, daha önce partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmanın bir bölümünün videosunu paylaşarak, "Kadının hakkını, hukukunu çiğnetmeyeceğiz!" diye yazdı.
Hedefinde kadın olan bu kirli zihniyeti besleyip, #İstanbulSözleşmesi'ni de bahane gösteren acizler bilsin ki;— Meral Akşener (@meral_aksener) March 20, 2021
Kadının hakkını, hukukunu çiğnetmeyeceğiz!
Bu ucube sistem değişecek, #İstanbulSözleşmesi yeniden yaşatacak! pic.twitter.com/VUZ67fRS26