Akşener'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması

İYİP Genel Başkanı Akşener, Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasına video paylaşarak tepki gösterdi.

Haber Merkezi

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılması kararına tepki gösterd. 

Akşener, daha önce partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmanın bir bölümünün videosunu paylaşarak, "Kadının hakkını, hukukunu çiğnetmeyeceğiz!" diye yazdı.

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