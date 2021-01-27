Akşener'den 'HDP kapatılsın' çağrısına ilişkin açıklama

Özellikle MHP cephesinden sürekli olarak tekrarlanan "HDP kapatılsın" çağrısına ilişkin İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'den açıklama geldi.

"Bu Cumhur ittifakı gerçekten bir acayip. HDP binasında, Apo posteri bulunca şaşırıyorlar ama seçim zamanı mektubunu okutmaya gelince, dert etmiyorlar. Yana yakıla, 'HDP kapatılsın' diyorlar ama, bunun için en ufak bir adım bile atmıyorlar" diyen Akşener, "Nitekim bunlara sorarsan, en büyük Türk, en has Müslüman kendileridir ama, 'Müslüman Türküm' dediği için, zulüm gören kardeşlerimizi duymuyor, iki laf edemiyorlar. Böyle cıvıklık, böyle ciddiyetsizlik olmaz. Böyle devlet yönetilmez. Yazıklar olsun" ifadesini kullandı.