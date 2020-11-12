Akşener'den 'HDP ile yeni anayasa hazırlığı' yanıtı

İYİP İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, dün düzenlediği basın toplantısında partisinin 2018 seçimleri öncesinde CHP ve HDP ile ortak anayasa toplantıların katıldığını açıklamış, sürece dair bilgi vermişti.

Özdağ'ın bu açıklamasına yanıt veren ve yalanlayan Akşener, "Biz ne HDP ile ne CHP ile ne SP ile herhangi bir anayasa çalışması yapmadık. Nokta. Bilgim içinde veya dışında bu kadar geniş söylüyorum, genel başkan olarak. Buna sadece HDP değil bakın, CHP, SP ile bir anayasa çalışması yapmadık. Bakın daha ilginç bir şey vardı bugün, AK Parti ile de anayasa çalışması yapıyormuşuz. Bir taraftan HDP ile çalışma yapıyormuşuz bir taraftan da AK Parti ile yapıyormuşuz. AK Parti ile de oturup bir anayasa çalışması yapmadık" dedi.

Akşener "Bir cümlenin içinde hem AK Parti hem HDP geçtiği zaman akıl sağlığını gözden geçirmek lazım. Zaten Ömer Çelik bu konuda bir açıklama yaptı. İYİ Parti Genel Başkanı olarak söylüyorum hiçbir siyasi oluşum, platform, kişi, partiyle herhangi bir Anayasa çalışmamız yoktur, nokta" diye konuştu.

Öte yandan İYİP'ten iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1- İYİ Parti ve İYİ Parti’yi temsilen hiç kimse, bir başka partiyle anayasa çalışmasına katılmamıştır. Çünkü zaten böyle bir çalışma hiç olmamıştır.

2- İYİ Parti’nin hiçbir yöneticisi, Ak Parti ile gizli ya da açık bir anayasa çalışması yapmamıştır.

,3-Önüne geleni fetöcülükle suçlayan iktidar mantığıyla benzeşen, fetöcülük ve fetöcüler iddiası, İYİ Parti’ye asla yapışmayacak bir lekeleme çabasıdır."