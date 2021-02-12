Akşener'den HDP ile ittifak açıklaması: Demirtaş’ın terörle iç içe olduğu bir gerçek

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Haber Global'de katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akşener'in açıklamalarından başlıklar şöyle:

'Parlamenter sisteme dönülmesi lazım'

Sayın Bahçeli'nin çizdiği bir çerçeve var. "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni zedeleyecek bir adım atılması mümkün değil" diyor. Sayın Erdoğan'ın ise grup konuşmasında söylediği şeylere baktığınız zaman özgürlükler anlamında birçok şey söylüyor ama somut olarak yaptığı bir şey yok. Anket sahipleri kadar sokağı biliyorum ben şu an 116 civarında ilçe gezdim. Böyle bir sistemde sorunlar o kadar derinleşti ki, bu algoritma bu defa sökmeyecek.

Şimdi "Siz özgürlükçü anayasaya karşı mı çıkıyorsunuz" sözleri söylenmeye başlayacak. Bundan önce Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden çıkılıp parlamenter sisteme dönülmesi lazım. Parlamenter sistemde şeffaflığın, hukukun üstünlüğünün, liyakatın sağlandığı, ekonomik güvenin verildiği bir bakış açısının ortaya konduğu bir çalışma yapılması lazım.

'HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz'

HDP ile bir ittifak arayışında değiliz. Böyle bir arayış içinde olsak söyleriz. Kimden korkacağız? Biz HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz ama HDP'ye oy veren Kürdü, Türkü PKK'lı değil. Türkiye'deki tüm seçmenler hangi etnik aidiyet üzerinden olursa olsun hiçbir siyasi partinin marabası değildir.

Selahattin Demirtaş’ın terörle iç içe olduğu bir gerçek. Ama Demirtaş’ın yargılanmasının hızlı bir şekilde yapılmasının Türkiye Cumhuriyeti devletine çok büyük fayda sağlayacağına inanıyorum. Suçlu veya bir başka şey, uzun süre tutuklu kalması var olan suçu perdeliyor ve vicdanlar devreye giriyor. Türk hukuku çok büyük zarar görüyor. Ben konuşmak yerine Sayın Erdoğan’ı bu konuda talimat vermeye davet ediyorum. Uzun tutukluluk işleminin ortadan kaldırılması taleplerine yüzde yüz katılıyorum.