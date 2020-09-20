Akşener'den Erdoğan'a: 'Bugünü kaybettik, bari yarını kurtaralım diyorum', sen yine oralı değilsin

İYİP Genel başkanı Meral Akşener partisinin 2. Olağan Kongresi’nde partili cumhurbaşkanlığı sisteminin Türkiye’yi uçuruma sürüklediğini belirterek tek çözümün “iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem” olduğunu savundu.

Akşener’in konuşmasının başında Türk Tabipleri Birliği’nin MHP lideri Bahçeli tarafından hedef alınmasına göndermede bulunarak “Kendine sözüm ona milliyetçi diyenlerin hor gördüğü, Atamın bize emaneti, cefakâr Türk tabiplerine selam olsun” demesi dikkat çekti.

'İYİP'i Kürtler, 'Osmanlı da benim Cumhuriyet de' diyenler kurdu'

Akşener ayrıca “İYİ Parti’yi, iki yumruk arasına sıkıştırılan, bu vatanın has evladı Kürt’ler kurdu, Zaza’lar kurdu. İYİ Parti’yi, ‘Ali’ dedi, ‘Hızır’ dedi diye, Atatürk’ü sevdi diye, din düşmanı ilan edilenler kurdu” dedi. Akşener “İYİ Parti’yi, ‘Mustafa Kemal de benim, Fatih de benim; Osmanlı da benim, Cumhuriyet de benim’ diyenler, kutuplaşmadan, iteklenmekten bıkan ‘mahallesizler’ kurdu” diye konuştu.

AKP ikidarının dış politikasını eleştiren Akşener “Türkiye’yi 2. Dünya Savaşından koruyan, Kore’de Türk’ün kudretini dünyaya gösteren, Akdeniz’in ortasında, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kurduran, Kardak’a bayrağımızı diktiren, terörist başını Suriye’den çıkartıp, kapı kapı gezdiren, Türk dış politikası terk edildi” dedi.

Erdoğan’a seslenen Akşener “Küsüp, büyükelçilerimizi çektiğin ülkeler, bugün başkalarıyla kol kola ve karşımızda. ‘Dostum’ dediğin her ülke liderinin, Türkiye’ye mutlaka bir zararı var. Dostun Trump, PKK-YPG’ye milyonlarca dolarlık silah ve mühimmat veriyor. Kankan Putin’in, bomba yağdırdığı Mehmetçiklerimizin acısı hâlâ dinmedi. 10 sene önce beraber tatil yaptığın, ‘kardeşin’ Esat’la, 10 senedir uğraşıyorsun, bir arpa boyu yol alamadın. ‘Ege’de Türk adaları işgal ediliyor, gereğini yapın’ dedik, dinlemedin. Mısır’ın iç sorununda taraf oldun, Sisi’ye taktın, Mısır’ı Yunanistan’ın kucağına attın. Esat’a taktın, Suriye’yi ABD’nin, Rusya’nın, PKK’nın kucağına attın” diye konuştu.

'İlk koyulan sandıkta gideceksiniz'

“Burası, babandan sana miras kalmış aile şirketin değil” diyen Akşener “Burası atamızdan bize miras kalan Türk Devleti! Bu gerçeği her birinize, bir bir öğreteceğiz. Ya öğreneceksiniz, ya da ilk koyulan sandıkta gideceksiniz” ifadesini kullandı.

Akşener Erdoğan'a seslenerek "Ülkeyi içine soktuğun durumu beğeniyor musun?" diye sordu. Akşener "'Bugünü kaybettik, bari yarını kurtaralım diyorum', sen yine oralı değilsin. Hâla beceriksiz damadının aklıyla, şakşakçı saray danışmalarının lafıyla, iş görmeye çalışıyorsun" diye konuştu.

Erdoğan’a “Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne geçince, Hani Türkiye prangalarından kurtulacaktı? Hani zengin olacaktık?” diye seslenen Akşener “Partili Cumhurbaşkanlığı sistemi dedikleri bu ucube sistem, Bırakın Türkiye’yi uçurmayı, her geçen gün uçuruma sürüklüyor” dedi.

Akşener “Diplomasiden ekonomiye, eğitimden üretime, işsizlikten borçlara, boşaltılan hazineden, vatan evlatlarını ortada bırakan kayırmacılığa kadar, bütün bu keşmekeşin ve çilenin çözümü belli: İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem” dedi.