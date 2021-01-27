Akşener'den Erdoğan'a: Bu ucube sistem sana yaramadı, gittiğin yol yol değil

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Akşener, Erdoğan'a seslenerek, "Bu ucube sistem sana yaramadı, bunu kabul et" dedi.

Akşener'in açıklamaları şöyle:

Biliyorsunuz Sayın Erdoğan Halk Bankası tarafından kullandırılan kredilerde, yılın ilk 6 ayında yapılması gereken ödemelerin öteleneceğini duyurdu. Aylardır ısrarla takip ettiğimiz, esnafımızın şikayetçi olduğu bu konuda, atılan adımı, doğru buluyoruz. Bu adım doğru olmasına doğru, ama maalesef yetersiz.

Biz diyoruz ki; Ötelenecek krediler Halk Bankası ile sınırlandırılmasın. Erteleme süresi 6 ay yerine, 1 yıl olsun. Ayrıca ötelemeden kaynaklanacak faiz yükü, bankalarla yapılacak bir anlaşma çerçevesinde, Hazine tarafından karşılansın.

Esnafımızın kredi borçlarını erteleme kararı aldığına göre, Sayın Erdoğan, piyasa şartlarını biliyor olmalı, değil mi? Ancak nedense, bu karara rağmen, çıktı dedi ki; “Bazı dostlar diyorlar ki, dükkanlar kapanıyor, şirketler kapanıyor. Kapanan falan yok, her şey ortada.”

E, ben de şimdi doğal olarak, kendisine sormak istiyorum, eğer işler yolundaysa, ve her şey de ortadaysa, kredi taksitlerini neden öteliyorsun?

Yok eğer esnaf zordaysa, ve ödemelerini öteliyorsan, o halde nasıl oluyor da, işler tıkırında diyorsun?

2020 yılında, 40 binin üzerinde gerçek kişi işletmesi ve şirket kapandı.

Sayın Erdoğan’a şiddetle tavsiye ediyorum; tespitlerini sağlam analizlere dayandır. Danışmanlarının kulağına üfledikleriyle, milletimizin huzuruna çıkıp, yalan yanlış konuşma.

Veriler ortadayken, “Kapanan işletme yok” demek en hafif tabiriyle ciddiyetsizliktir.

Çaresizlikten kurulan şirketlere bakıp, “İşler tıkırında” demekse, düpedüz cehalettir.

Dahası var. Eylül sonu itibarıyla, istihdamımız 896 bin kişi azaldı. Geniş tanımlı işsizlik ise, 10 milyon 600 bin kişiye ulaştı.

Sayın Erdoğan madem bu kadar iş imkânı var, madem yeni yeni şirketler kuruluyor, madem ekonomi şaha kalktı gidiyor, e o zaman, neden istihdam sürekli azalıyor?

Sen git danışmanlarına asıl bunu sor. Sayın Erdoğan, bu ucube sistem sana yaramadı. Bunu kabul et artık. Servet kovalayan saray danışmalarının elinde oyuncak oldun.

Senin keyfin yerinde olabilir, ama bu sırada olan milletimize oluyor. Gittiğin yol, yol değil.